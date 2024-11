Bechtle reorganisiert Vertrieb und ordnet Vorstandsstruktur nach Ländern - Bechtle-Aktie mit Aufschlägen

Michael Guschlbauer wird ab Januar als COO für das Geschäft in Deutschland und Österreich verantwortlich sein, Konstantin Ebert als COO für alle weiteren Ländermärkte, in denen Bechtle mit eigenen Gesellschaften aktiv ist, wie das IT-Systemhaus in Neckarsulm mitteilte. Der Multichannel-Ansatz ziele auf eine verstärkte Kundenbindung und eine bessere Marktdurchdringung ab und soll für effizientere Prozesse und damit auch für positive wirtschaftliche Effekte sorgen.

Bisher führte Bechtle die Vertriebskanäle IT-Systemhaus & Managed Services sowie IT-E-Commerce als zwei separate Verantwortungsbereiche im Vorstand. Ersteren verantwortet derzeit noch Guschlbauer, letzteren Ebert.

Für die Bechtle-Aktie geht es im XETRA-Handel zeitweise 0,56 Prozent auf 32,28 Euro nach oben.

