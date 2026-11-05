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05.11.2026 10:58:42
Bechtle kauft in Grossbritannien KI-Spezialist Bespoke XYZ
DOW JONES--Die Bechtle AG baut ihre Position im KI-Wachstumsmarkt weiter aus. Dazu akquiriert der IT-Dienstleister die 2013 gegründete Bespoke XYZ Limited (Bespoke) mit Sitz im britischen Manchester. Auch die Tochtergesellschaft Savvy wird nach Unternehmensangaben Teil von Bechtle. Während Bespoke auf Microsoft-basierte KI-, Data-Analytics- und Power-Platform-Lösungen spezialisiert ist, setzt Savvy als Managed IT Services Provider (MSP) den Schwerpunkt auf den Bildungssektor mit einem Leistungsportfolio aus IT-Support, Microsoft 365 und Licensing, Cloud, Infrastruktur und Cybersecurity. Mit der Übernahme gewinnt Bechtle 52 Mitarbeitende, darunter ein Offshore-Delivery-Team auf den Philippinen. Im Geschäftsjahr 2025/26 erzielte Bespoke einen Umsatz von rund 3,5 Millionen britischen Pfund.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/cbr/ros
(END) Dow Jones Newswires
November 05, 2026 04:58 ET (09:58 GMT)
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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