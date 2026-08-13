Bechtle gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bechtle liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bechtle die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.380 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Bechtle 1.73 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16.48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.49 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch