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Höhere Ziele 05.11.2026 11:09:00

Bechtle erhöht Gewinnprognose nach starkem dritten Quartal und verkündet Zukauf – Aktie legt zu

Bechtle erhöht Gewinnprognose nach starkem dritten Quartal und verkündet Zukauf – Aktie legt zu

Der IT-Dienstleister überrascht mit einer verbesserten Prognose und starken vorläufigen Quartalszahlen. An der Börse sorgt die Nachricht für eine unmittelbare Reaktion.

Bechtle
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Der IT-Dienstleister Bechtle hat sein Gewinnziel für dieses Jahr nach einem guten dritten Quartal erneut erhöht: "Beim EBT (Vorsteuerergebnis) erwartet Bechtle nun ein Wachstum von mehr als 10 Prozent", teilte der im MDAX notierte Konzern mit. Bisher wurde das Plus bei 5 bis 10 Prozent erwartet. Beim Geschäftsvolumen rechnet Bechtle weiterhin mit einem Plus von mehr als 10 Prozent, beim Umsatz bleibt die Erwartung bei 5 bis 10 Prozent. Die EBT-Marge vom Geschäftsvolumen erwartet der Vorstand unverändert leicht unter dem Vorjahreswert von 3,8 Prozent.

Vorsteuerergebnis steigt im dritten Quartal um 14 Prozent

Im dritten Quartal habe sich das Geschäft nach vorläufigen Zahlen "weiterhin sehr erfolgreich entwickelt", heisst es weiter. Das Geschäftsvolumen stieg um rund 19 Prozent auf etwa 2,44 Milliarden Euro. Das Vorsteuerergebnis kletterte um rund 14 Prozent auf circa 92 Millionen Euro. "Diese positive Geschäftsentwicklung setzt sich auch im bisherigen Verlauf des vierten Quartals fort", so das Unternehmen.

Bechtle baut KI-Geschäft mit Übernahme in Grossbritannien aus

Parallel dazu stärkt Bechtle seine Position im KI-Wachstumsmarkt mit einer Übernahme in Grossbritannien. Der IT-Dienstleister akquiriert die 2013 gegründete Bespoke XYZ Limited mit Sitz in Manchester. Auch deren Tochtergesellschaft Savvy wird Teil des Bechtle-Konzerns. Während Bespoke auf Microsoft-basierte KI-, Data-Analytics- und Power-Platform-Lösungen spezialisiert ist, konzentriert sich Savvy als Managed IT Services Provider auf den Bildungssektor. Das Angebot umfasst IT-Support, Microsoft 365 und Licensing, Cloud, Infrastruktur sowie Cybersecurity. Mit der Übernahme gewinnt Bechtle 52 Mitarbeiter, darunter ein Offshore-Delivery-Team auf den Philippinen. Im Geschäftsjahr 2025/26 erzielte Bespoke einen Umsatz von rund 3,5 Millionen britischen Pfund.

Endgültige Zahlen folgen Mitte November

Die Bechtle AG veröffentlicht den Bericht zum Neunmonatszeitraum und dritten Quartal mit den endgültigen Zahlen am 13. November. Die Bechtle-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 6,02 Prozent auf 35,92 Euro.

Weitere Links:

Bechtle-Aktie höher: Unternehmen expandiert auf der grünen Insel

Bildquelle: Bechtle AG
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Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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28.10.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Bechtle Buy Warburg Research
20.10.26 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Short 16’683.24 8.35 S2BZ5U
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Long 14’467.32 19.38 SY17BU
Long 14’142.05 13.66 SAB9DU
Long 13’554.70 9.00 SGBWIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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