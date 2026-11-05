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05.11.2026 11:09:00
Bechtle erhöht Gewinnprognose nach starkem dritten Quartal und verkündet Zukauf – Aktie legt zu
Der IT-Dienstleister überrascht mit einer verbesserten Prognose und starken vorläufigen Quartalszahlen. An der Börse sorgt die Nachricht für eine unmittelbare Reaktion.
Vorsteuerergebnis steigt im dritten Quartal um 14 ProzentIm dritten Quartal habe sich das Geschäft nach vorläufigen Zahlen "weiterhin sehr erfolgreich entwickelt", heisst es weiter. Das Geschäftsvolumen stieg um rund 19 Prozent auf etwa 2,44 Milliarden Euro. Das Vorsteuerergebnis kletterte um rund 14 Prozent auf circa 92 Millionen Euro. "Diese positive Geschäftsentwicklung setzt sich auch im bisherigen Verlauf des vierten Quartals fort", so das Unternehmen.
Bechtle baut KI-Geschäft mit Übernahme in Grossbritannien ausParallel dazu stärkt Bechtle seine Position im KI-Wachstumsmarkt mit einer Übernahme in Grossbritannien. Der IT-Dienstleister akquiriert die 2013 gegründete Bespoke XYZ Limited mit Sitz in Manchester. Auch deren Tochtergesellschaft Savvy wird Teil des Bechtle-Konzerns. Während Bespoke auf Microsoft-basierte KI-, Data-Analytics- und Power-Platform-Lösungen spezialisiert ist, konzentriert sich Savvy als Managed IT Services Provider auf den Bildungssektor. Das Angebot umfasst IT-Support, Microsoft 365 und Licensing, Cloud, Infrastruktur sowie Cybersecurity. Mit der Übernahme gewinnt Bechtle 52 Mitarbeiter, darunter ein Offshore-Delivery-Team auf den Philippinen. Im Geschäftsjahr 2025/26 erzielte Bespoke einen Umsatz von rund 3,5 Millionen britischen Pfund.
Endgültige Zahlen folgen Mitte NovemberDie Bechtle AG veröffentlicht den Bericht zum Neunmonatszeitraum und dritten Quartal mit den endgültigen Zahlen am 13. November. Die Bechtle-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 6,02 Prozent auf 35,92 Euro.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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