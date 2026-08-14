Bechtle Aktiengesellschaft Un: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bechtle Aktiengesellschaft Un hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.11 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.090 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19.48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.01 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1.69 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch