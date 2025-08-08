|Kurse + Charts + Realtime
|Leichtes Umsatzplus
|
08.08.2025 13:36:41
Bechtle-Aktie kräftig im Plus: Ausblick 2025 trotz deutlichem Gewinnrückgang bestätigt
Bechtle hat im zweiten Quartal einen deutlichen Gewinn- und Margenrückgang bei einem leichtem Umsatzplus verzeichnet.
"Sofern sich der positive Trend des zweiten Quartals in den nächsten Monaten weiter verstärkt und wir insbesondere eine weitere Belebung unseres Geschäfts mit den öffentlichen Auftraggebern verzeichnen, erreichen wir unsere Ziele", sagte CEO Thomas Olemotz.
Das Geschäftsvolumen ist laut Mitteilung im zweiten Quartal um 5,1 Prozent auf 1,93 Milliarden Euro gestiegen, vor allem das internationale Geschäft habe mit einem Plus von 9,1 Prozent stark zugelegt.
Vor Steuern verdiente Bechtle 66,8 Millionen Euro, gut 20 Prozent weniger als im Vorjahr, aber mehr als die Konsensprognose von 62,4 Millionen. Allerdings sei der Rückgang im Vorjahresvergleich weniger ausgeprägt gewesen als im ersten Quartal.
Die Marge beim Vorsteuergewinn (EBT-Marge) verschlechterte sich auf 4,5 Prozent von 5,7. Der Konsens lag bei 4,2 Prozent.
Nach Steuern und Dritten verdiente Bechtle 47,7 Millionen Euro, ebenfalls 20 Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Je Aktie betrug der Gewinn 0,38 Euro nach 0,48.
Der Umsatz stieg um 0,8 Prozent auf 1,49 Milliarden Euro.
Im Gesamtjahr soll das Ergebnis vor Steuern (EBT) unverändert zwischen 5 Prozent unter und 5 Prozent über dem Vorjahreswert landen, die EBT-Marge leicht rückläufig bis auf Vorjahresniveau.
Den Umsatz sieht der Konzern weiterhin zwischen 3 Prozent unter und 3 Prozent über dem Vorjahreswert.
Via XETRA legt die Aktie zeitweise um 10,90 Prozent zu auf 40,90 Euro.
DOW JONES
