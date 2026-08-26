BeBetter Med A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

BeBetter Med A liess sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BeBetter Med A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0.10 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0.080 CNY je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch