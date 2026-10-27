BeBetter Med A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

BeBetter Med A präsentierte in der am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -0.12 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0.130 CNY je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch