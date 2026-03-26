Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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26.03.2026 10:03:36
Beazley-Aktionäre stimmen am 22. April über Zurich-Angebot ab
Zürich (awp) - Die Zurich-Gruppe plant die Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley. Nun hat Beazley, dessen Management die Offerte unterstützt, weitere Schritte im Übernahmeprozedere bekanntgemacht.
Die Aktionärinnen und Aktionäre von Beazley sollen laut einer Mitteilung vom Donnerstag an der Generalversammlung vom 22. April über das Kaufangebot der Zurich abstimmen. Zudem finde gleichentags eine Anhörung an einem Londoner Gericht dazu statt, hiess es.
Die Zurich und Beazley gehen, vorbehaltlich der Zustimmung der Beazley-Aktionäre und des Gerichts, laut der Mitteilung weiterhin davon aus, dass die Transaktion in der zweiten Jahreshälfte 2026 umgesetzt werden kann.
Anfang März hatte die Zurich ein verbindliches Übernahmeangebot im Umfang von knapp 11 Milliarden US-Dollar zum Kauf von Beazley angekündigt. Das Ziel ist es, gemeinsam mit Beazley einen weltweit führenden Spezialversicherer aufzubauen.
mk/rw
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