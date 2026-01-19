Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
19.01.2026 14:53:41

Beazley-Aktie reagiert mit Kurssprung auf Übernahmeangebot von Zurich

Beazley
12.10 CHF 38.37%
Kaufen Verkaufen

Von Ian Walker

DOW JONES--Die Aktien des Spezialversicherers Beazley sind auf ein Allzeithoch gestiegen, nachdem die Zurich Insurance Group bekannt gab, dass sie einen Plan zum Kauf des in London börsennotierten Unternehmens für 7,67 Milliarden Pfund unterbreitet hat.

Die Beazley-Aktie sprang im frühen Nachmittagshandel um 335 Pence bzw. 41 Prozent auf 11,55 Pfund. Die Papiere der Zurich Insurance gaben hingegen um 1,2 Prozent auf 570,20 Schweizer Franken nach.

Zurich hat nach Angaben vom Montag 1.280 Pence pro Aktie geboten, was einem Aufschlag von 56 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag von 820 Pence entspricht. Das aktuelle Gebot folgt laut Zurich auf einen bereits am 4. Januar unterbreiteten Vorschlag von 1.230 Pence pro Beazley-Aktie. Durch eine Fusion würde ein Spezialversicherer mit gebuchten Bruttoprämien in Höhe von 15 Milliarden Dollar entstehen.

Gemäss den britischen Übernahmeregeln hat Zurich bis zum 16. Februar Zeit, entweder ein formelles Kaufangebot für Beazley abzugeben oder von dem Vorhaben Abstand zu nehmen.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2026 08:54 ET (13:54 GMT)