Beazer Homes USA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Beazer Homes USA hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.16 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.010 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5.33 Prozent zurück. Hier wurden 516.3 Millionen USD gegenüber 545.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch