Beazer Homes USA Aktie 19734918 / US07556Q8814
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01.05.2026 00:24:31
Beazer Homes Posts Loss In Q1
(RTTNews) - Beazer Homes USA, Inc. (BZH) on Thursday posted a loss for the first quarter, driven by lower revenues.
The company swung to a net loss of $0.9 million compared with net income of $12.8 million in the prior-year period. Earnings per share came in at a loss of $0.03, compared with earnings of $0.42 per share last year.
Total revenue for the quarter decreased to $409.8 million from $565.3 million a year earlier.
BZH is currently trading after hours at $21.58, down $0.01 or 0.05 percent on the New York Stock Exchange.
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