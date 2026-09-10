BEAUTY GARAGE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

BEAUTY GARAGE hat am 09.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 21.79 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 12.99 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BEAUTY GARAGE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13.74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.25 Milliarden JPY im Vergleich zu 9.01 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch