Beasley Broadcast Group A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Beasley Broadcast Group A liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Beasley Broadcast Group A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 45.95 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Beasley Broadcast Group A ein EPS von -0.090 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 44.1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 16.74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 53.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch