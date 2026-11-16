Beasley Broadcast Group A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Beasley Broadcast Group A hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 6.51 USD. Im Vorjahresquartal waren -1.970 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 42.8 Millionen USD – eine Minderung von 16.12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 51.0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch