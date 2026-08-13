BeammWave Registered B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BeammWave Registered B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

BeammWave Registered B hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.21 SEK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.210 SEK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.ch