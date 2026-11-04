Beam Therapeutics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Beam Therapeutics hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -1.28 USD. Ein Jahr zuvor waren -1.100 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beam Therapeutics in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 96.80 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0.3 Millionen USD im Vergleich zu 9.7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch