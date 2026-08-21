Beam Global Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Beam Global Registered hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.280 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20.90 Prozent auf 8.6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch