Beaglee: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Beaglee präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 26.50 JPY gegenüber 20.41 JPY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5.53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.19 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.95 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.ch