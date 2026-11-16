Beaglee: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Beaglee lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 9.40 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Beaglee 50.22 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10.78 Prozent auf 3.89 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Beaglee 4.36 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch