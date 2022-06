BDI-Präsident bringt 42-Stunden-Woche ins Gespräch

FRANKFURT (Dow Jones)--Vor dem Hintergrund der steigenden Inflationsrate hat sich der Präsident des Industrieverbands BDI, Siegfried Russwurm, für eine Verlängerung der Wochenarbeitszeit ausgesprochen. "Ich habe persönlich grosse Sympathie für eine optionale Erhöhung der Wochenarbeitszeit - natürlich bei vollem Lohnausgleich", sagte Russwurm den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Eine 42-Stunden-Woche wäre sicherlich leichter umzusetzen als eine allgemeine Einführung der Rente mit 70", so der BDI-Präsident. Russwurm fügte hinzu: "Wenn die Babyboomer in Rente gehen, geht diesem Land massiv Arbeitskraft verloren, und schon heute fehlen uns an vielen Stellen Arbeitskräfte."

June 18, 2022 06:19 ET (10:19 GMT)