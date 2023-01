BDI: Industrie blickt verhalten auf 2023 - Lage weiter schwierig

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Industrie schaut verhalten auf das Jahr 2023, obwohl die Wirtschaftsprognosen für 2023 zuletzt angehoben wurden. Es habe zwar gute Wirtschaftszahlen für das vierte Quartal gegeben, aber diese seien wesentlich befeuert durch ein Nachhol-Gefühl bei den Verbrauchern nach den Pandemie-Jahren, von dem auch der Dienstleistungssektor profitiert habe, wie der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, im ARD-Morgenmagazin sagte. Die Lage bleibe für Unternehmen aber weiter schwierig.

"Auch wenn sich die Energiepreise etwas beruhigt haben, zahlen wir immer noch fünfmal so viel für eine Kilowattstunde als unsere Mitbewerber in den USA", sagte Russwurm. Der Verband erwartet für 2023 einen Rückgang des Bruttoinlandprodukts um 0,3 Prozent. "Es bleibt weiterhin schwierig", so Russwurm. Die Rohstoffsituation bleibe angespannt und viele Mieter würden zum ersten Mal höhere Energiepreise auf ihrer Rechnung sehen.

