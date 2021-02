BDA warnt bei Heils Appell für Pflege-Tarifvertrag vor Nötigung

BERLIN (Dow Jones)--Der Arbeitgeberverband BDA hat das Drängen von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) nach Lohnerhöhungen und einem bundesweiten Tarifvertrag in der Pflege scharf zurückgewiesen. Das sich ständig wiederholende Angebot Heils an die Akteure, er wolle ihnen helfen, Tarifverträge gesetzlich abzusichern, gehöre sich nicht, erklärte BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter. "Wenn nun weiter Druck auf ein bestimmtes Ergebnis ausgeübt und mit der gesetzlichen Absicherung gewunken wird, dann kommt das Zwang und Nötigung in der Tarifpolitik schon sehr nahe."

Kampeter kritisierte auch die vor zwei Jahren neu gegründete "Bundesvereinigung Arbeitgeber in der Pflegebranche" (BVAP), die jüngst einen Tarifabschluss mit der Gewerkschaft Verdi erzielte. Deren Gründung auf Aufforderung eines Regierungsmitgliedes sei "eine der Autonomie und dem Selbstverständnis von Sozialpartnern nicht angemessene Handlungsweise" gewesen, kritisiert der BDA-Hauptgeschäftsführer. Beim BVAP handelt es sich um einen Zusammenschluss von Pflegeanbietern und Wohlfahrtsverbänden des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB), der Arbeiterwohlfahrt (AWO), der Diakonischen Dienstgeber in Niedersachsen, des Paritätischen Gesamtverbandes und der Volksolidarität.

Anfang Februar hatten sich Verdi und der BVAP auf einen Tarifvertrag in der Altenpflege verständigt, der Steigerungen gegenüber dem bisherigen Pflegemindestlohn von insgesamt 25 Prozent vorsieht. Nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz soll er zum 1. August 2021 auf die gesamte Branche erstreckt werden. Heil hatte sich dazu auch an die Diakonie und die Caritas gewandt. Der BDA-Hauptgeschäftsführer forderte den SPD-Minister auf, seinen politischen Willen nicht aus Wahlkampfgründen in die Tarifautonomie hinein zu tragen. "Beenden Sie die Taktik, die Sozialpartner mit rechtlich fragwürdigen Ankündigungen unter Druck zu setzen", mahnte Kampeter.

February 18, 2021 05:42 ET (10:42 GMT)