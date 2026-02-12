Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’575 0.2%  SPI 18’736 0.3%  Dow 50’121 -0.1%  DAX 25’089 0.9%  Euro 0.9150 -0.1%  EStoxx50 6’095 1.0%  Gold 5’060 -0.5%  Bitcoin 51’635 0.0%  Dollar 0.7703 -0.1%  Öl 69.6 -
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Zurich Insurance1107539Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
BAT-Aktie schwächer: Geringeres Wachstum für 2026 erwartet
Goldman Sachs Group Inc. gibt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Buy
Webinar: Der Preis ist das Ergebnis - so liest du Volumen und Orderflow richtig
DSM-Firmenich-Aktie sackt ab: 2025 Verlust geschrieben - Kerngeschäft in Gewinnzone
DroneShield-CEO über Drohnenabwehr: "Soft Kill" statt Schusswaffen - Aktie bleibt volatil
Suche...
Plus500 Depot

Banque Cantonale Vaudoise Aktie 53175175 / CH0531751755

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zinsumfeld belastet 12.02.2026 09:30:00

BCV-Aktie tiefer: Waadtländer Kantonalbank verdient weniger als im Vorjahr

BCV-Aktie tiefer: Waadtländer Kantonalbank verdient weniger als im Vorjahr

Die Waadtländer Kantonalbank (BCV) hat im Geschäftsjahr 2025 wie erwartet etwas weniger verdient als im Vorjahr.

Banque Cantonale Vaudoise
107.70 CHF -0.02%
Kaufen Verkaufen
Die Aktionärinnen und Aktionäre sollen dennoch in den Genuss einer unveränderten Dividende kommen.

Der Geschäftserfolg der BCV, der bei Banken als Mass für die operative Leistung gilt, sank im vergangenen Jahr um 2 Prozent auf 502,8 Millionen Franken, wie das Institut am Donnerstag mitteilte. Und der Konzerngewinn nahm ebenfalls um 2 Prozent auf 429,7 Millionen ab.

Dieser Rückgang war von Analysten erwartet worden. Die Erwartungen von Vontobel und der ZKB wurden nun gut erfüllt.

Die BCV-Aktionäre sollen trotz des Gewinnrückgangs eine unveränderte Dividende von 4,40 Franken pro Aktie erhalten. Dem Kanton Waadt als Mehrheitsaktionär würden damit inklusive Steuern gut 288 Millionen Franken zufliessen.

Zinsumfeld belastet

Ein Belastungsfaktor war die Zinsentwicklung. Der Nettoerfolg sank im Zinsgeschäft um 5 Prozent auf 526,2 Millionen Franken. Zwar sei das Kreditvolumen um 4 Prozent gewachsen, damit habe die BCV die Auswirkungen der rückläufigen Zinsen aber nicht ganz ausgleichen können, hiess es.

Im Geschäft mit Kommissionen- und Dienstleistungen kletterte der Erfolg dank des guten Finanzmarktumfelds und des hohen Transaktionsvolumens im Privatkundensegment hingegen um 7 Prozent auf 394,3 Millionen Franken. Im Handelsgeschäft wiederum verharrte er bei 194,8 Millionen.

Insgesamt weist die BCV einen gegenüber dem Vorjahr stabilen Geschäftsertrag von 1,15 Milliarden Franken aus. Dies belege die gute Diversifikation des Geschäftsmodells, so die Bank.

Demgegenüber zog der Geschäftsaufwand aber um 1 Prozent auf 559,1 Millionen an, vor allem aufgrund des gestiegenen Personalaufwands (+2%).

Nettoneugelder angezogen

Während des Jahres zog die BCV Netto-Neugelder in Höhe von 3,8 Milliarden Franken an. Diese stammten laut den Angaben von der Privatkundschaft, den KMU und institutionellen Kunden. Die verwalteten Vermögen stiegen um 8 Prozent auf 134,1 Milliarden Franken, nicht zuletzt dank des guten Börsenumfelds.

Die BCV sieht sich derweil weiterhin solide kapitalisiert. Die harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) von 18,0 Prozent und das Eigenkapital von 4 Milliarden Franken zeugten davon, hiess es.

Angaben zum Ausblick machte die Bank in der Mitteilung keine.

An der SIX verliert die BCV-Aktie am Donnerstag zeitweise 1,16 Prozent auf 106,85 Euro.

rw/cg

Lausanne (awp)

Weitere Links:

Commerzbank will Gewinn weiter steigern und Kostenquote senken - Aktie verliert dennoch

Bildquelle: Keystone