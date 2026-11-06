BCPG veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

BCPG hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0.40 THB. Im letzten Jahr hatte BCPG einen Gewinn von 0.210 THB je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.12 Milliarden THB – ein Plus von 1.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BCPG 1.10 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch