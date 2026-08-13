BCL Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

BCL Industries hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1.09 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.04 INR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 6.23 Milliarden INR, gegenüber 7.92 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 21.28 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch