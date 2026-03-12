Banque Cantonale du Jura Aktie 35066567 / CH0350665672
12.03.2026 18:30:36
BCJ schlägt Christophe Mettler für Verwaltungsrat vor
Porrentruy (awp) - Bei der Banque Cantonale du Jura (BCJ) soll Christophe Mettler als neues Mitglied in den Verwaltungsrat aufgenommen werden. Der Vorschlag soll an der Generalversammlung vom 12. Mai 2026 zur Abstimmung kommen, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte.
Mettler ist seit 2021 Mitglied der Geschäftsleitung der Banque Cantonale de Fribourg und leitet dort die Bereiche Recht, Risiko und Compliance. Zuvor war er unter anderem stellvertretender Generaldirektor bei Crédit Agricole Financements Suisse und arbeitete als Rechtsberater bei UBS.
Mettler verfüge über breite Erfahrung in der Unternehmensführung und ist derzeit Präsident des Verwaltungsrats von zwei Gesellschaften. Die Kantonalbank sieht in seiner Ernennung einen Gewinn für die Arbeit des Gremiums.
awp-robot/uh
