Banque Cantonale du Jura Aktie 35066567 / CH0350665672
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Wegen tiefer Zinsen
|
27.01.2026 14:13:06
BCJ-Aktie verliert: BC Jura kommt nicht an Rekordjahr heran
Die Jurassische Kantonalbank (BCJ) hat im Geschäftsjahr 2025 nicht an das Rekordjahr 2024 anknüpfen können.
Der Geschäftserfolg, das operative Ergebnis der Bank, sank im Vergleich zum Vorjahr um 9,9 Prozent auf 28,6 Millionen Franken, wie die BCJ am Dienstag mitteilte. Unter dem Strich verblieb ein Reingewinn von 12,3 Millionen Franken, was einem Rückgang von 8,9 Prozent entspricht. Vor dem Hintergrund tiefer Zinsen hatte die Bank einen Rückgang des operativen Gewinns in Aussicht gestellt.
Damit sei aber immer noch das drittbeste Resultat der Geschichte erzielt worden, heisst es im Communiqué. Die Bank habe bewiesen, auch in einer schwierigen und unsicheren Wirtschaftslage positive Ergebnisse zu erzielen.
Die Aktionäre erhalten gleichwohl eine geringere Ausschüttung. Die Gesamtausschüttung an die Aktionäre soll um 8,9 Prozent auf 6,15 Millionen Franken sinken. Pro Papier macht das 2,05 Franken nach 2,25 Franken im Vorjahr.
Deutlich höhere Kosten
Im wichtigsten Ertragspfeiler, dem Zinsgeschäft, sank der Bruttoerfolg um 2,6 Prozent auf 52,8 Millionen. Das ungünstige Zinsumfeld sei ein Belastungsfaktor gewesen, bei den Hypothekarforderungen habe es aber ein Wachstum von 5,3 Prozent gegeben, hiess es dazu. Auch der Erfolg aus dem Handelsgeschäft war rückläufig, während jener aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft anzog.
Gleichzeitig stiegen die Kosten um 8,6 Prozent, vor allem wegen der Personalausgaben. Dies sei eine Folge der gewählten Strategie, schrieb die Bank dazu.
Die Bilanzsumme betrug per Ende 2025 4,52 Milliarden Franken, 3,1 Prozent mehr im Vergleich zu Ende 2024.
Im Geschäftsjahr 2026 dürften die niedrigen Zinsen die Margen weiter unter Druck setzen, heisst es im Ausblick. Daher sei erneut mit einem rückläufigen Ergebnis zu rechnen.Die BCJ-Aktie gibt zeitweise im heimischen Handel 0,61 Prozent auf 82,00 Franken ab.
rw/to
Pruntrut (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu Banque Cantonale du Jura SA
|
23.01.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI gibt mittags nach (finanzen.ch)
|
23.01.26
|SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale du Jura SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Schwacher Handel: SPI verliert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Optimismus in Zürich: SPI beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Schwacher Handel: SPI sackt schlussendlich ab (finanzen.ch)
|
16.01.26
|SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Banque Cantonale du Jura SA von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09.01.26
|SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Banque Cantonale du Jura SA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Banque Cantonale du Jura SA
Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.
Themen dieser Ausgabe:
Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie Aktienmarkt zieht am Dienstag an, wohingegen der deutsche Leitindex nur auf der Stelle tritt. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Dienstag Zuwächse.