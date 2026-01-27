Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’224 0.6%  SPI 18’298 0.6%  Dow 49’412 0.6%  DAX 24’954 0.1%  Euro 0.9192 -0.4%  EStoxx50 5’982 0.4%  Gold 5’090 1.6%  Bitcoin 67’692 -1.4%  Dollar 0.7707 -0.8%  Öl 65.7 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Rheinmetall345850Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156SAP345952
Top News
Ausblick: ASML präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Siegfried-Aktie steigt zweistellig: Kauf neuer Produktionsstandorte in den USA und in Australien
CKW-Aktie fester: Luzerner Regierungsrat prüft Verkauf der CKW-Beteiligung
SKAN-Aktie nimmt zu: Christian Schlögel für den Verwaltungsrat vorgeschlagen - Schär tritt zurück
Rüstungsaktien im Fokus: Rheinmetall, OHB, RENK, HENSOLDT und TKMS profitieren von Satellitenprojekt und CSG-Börsengang
Suche...
eToro entdecken

Banque Cantonale du Jura Aktie 35066567 / CH0350665672

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Wegen tiefer Zinsen 27.01.2026 14:13:06

BCJ-Aktie verliert: BC Jura kommt nicht an Rekordjahr heran

BCJ-Aktie verliert: BC Jura kommt nicht an Rekordjahr heran

Die Jurassische Kantonalbank (BCJ) hat im Geschäftsjahr 2025 nicht an das Rekordjahr 2024 anknüpfen können.

Banque Cantonale du Jura
80.22 CHF 2.76%
Kaufen Verkaufen
Die Aktionäre müssen sich nun auf eine Dividendenkürzung einstellen.

Der Geschäftserfolg, das operative Ergebnis der Bank, sank im Vergleich zum Vorjahr um 9,9 Prozent auf 28,6 Millionen Franken, wie die BCJ am Dienstag mitteilte. Unter dem Strich verblieb ein Reingewinn von 12,3 Millionen Franken, was einem Rückgang von 8,9 Prozent entspricht. Vor dem Hintergrund tiefer Zinsen hatte die Bank einen Rückgang des operativen Gewinns in Aussicht gestellt.

Damit sei aber immer noch das drittbeste Resultat der Geschichte erzielt worden, heisst es im Communiqué. Die Bank habe bewiesen, auch in einer schwierigen und unsicheren Wirtschaftslage positive Ergebnisse zu erzielen.

Die Aktionäre erhalten gleichwohl eine geringere Ausschüttung. Die Gesamtausschüttung an die Aktionäre soll um 8,9 Prozent auf 6,15 Millionen Franken sinken. Pro Papier macht das 2,05 Franken nach 2,25 Franken im Vorjahr.

Deutlich höhere Kosten

Im wichtigsten Ertragspfeiler, dem Zinsgeschäft, sank der Bruttoerfolg um 2,6 Prozent auf 52,8 Millionen. Das ungünstige Zinsumfeld sei ein Belastungsfaktor gewesen, bei den Hypothekarforderungen habe es aber ein Wachstum von 5,3 Prozent gegeben, hiess es dazu. Auch der Erfolg aus dem Handelsgeschäft war rückläufig, während jener aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft anzog.

Gleichzeitig stiegen die Kosten um 8,6 Prozent, vor allem wegen der Personalausgaben. Dies sei eine Folge der gewählten Strategie, schrieb die Bank dazu.

Die Bilanzsumme betrug per Ende 2025 4,52 Milliarden Franken, 3,1 Prozent mehr im Vergleich zu Ende 2024.

Im Geschäftsjahr 2026 dürften die niedrigen Zinsen die Margen weiter unter Druck setzen, heisst es im Ausblick. Daher sei erneut mit einem rückläufigen Ergebnis zu rechnen.

Die BCJ-Aktie gibt zeitweise im heimischen Handel 0,61 Prozent auf 82,00 Franken ab.

rw/to

Pruntrut (awp)

Weitere Links:

Deutsche Bank-Aktie steigt: Schliessung weiterer Filialen geplant

Bildquelle: Banque Cantonale du Jura

Nachrichten zu Banque Cantonale du Jura SA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Banque Cantonale du Jura SA

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.

Themen dieser Ausgabe:

Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

12:34 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Carl Zeiss Meditec AG, Gerresheimer AG
10:36 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Swisscom, UBS
09:25 SG-Marktüberblick: 27.01.2026
08:57 SMI startet wenig verändert in die neue Woche
07:00 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Abwärtsdruck lässt nach
26.01.26 Befeuern KI und E-Autos ein Atomenergie-Comeback?
22.01.26 Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’760.33 19.33 STAB1U
Short 14’020.41 13.98 SAPBKU
Short 14’552.11 8.94 SAIB4U
SMI-Kurs: 13’223.66 27.01.2026 14:05:58
Long 12’684.94 19.91 S92BSU
Long 12’377.10 13.69 S5YBIU
Long 11’866.91 8.94 SQOB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Anlegerfokus: Rheinmetall und OHB schielen auf Bundeswehr-"Starlink" - OHB +35%
PUMA-Aktie mit deutlichem Kursplus: Anta Sports steigt im grossen Stil ein - Chinesischer Konzern übernimmt 29,06 %
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt
DroneShield-Aktie sackt trotz Umsatzboom ab - Sinkende Sales-Pipeline belastet
NVIDIA-Aktie im Blick: Welche Folgen neue Kühltechnologien für den KI-Markt haben
SMI beendet Handel stabil -- DAX schliesst etwas höher -- Wall Street schlussendlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend in Rot
Krypto-Märchen werden wahr: Wie das digitale Gold eine neue Generation von Superreichen schuf
Ausblick: Tesla verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Nestlé Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Nestlé
Ausblick: ASML präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Top-Rankings

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 4: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
14:20 ROUNDUP: UnitedHealth geht auf Schrumpfkurs - Erster Umsatzrückgang seit 1989
14:17 Konsumflaute bremst Intersport-Händler aus
14:12 Ifo-Institut begrüßt Pläne zu Sozialstaatsreform
14:12 Offshore-Windbranche rechnet mit Verfehlen des Ausbauziels
14:09 Bas wirbt für Fachkräfte-Zuwanderung in Deutschland
14:08 Spanien will Status von 500.000 Immigranten legalisieren
14:15 Boeing-Aktie verliert dennoch: Erster Jahresgewinn seit 2018
14:04 ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Puma auf 'Hold' - Ziel 16 Euro
14:04 ANALYSE-FLASH: UBS belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 35,70 Euro
14:08 Northrop Grumman-Aktie sackt ab: Volle Auftragsbücher und vorsichtiger Ausblick