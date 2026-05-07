Banque Cantonale du Jura Aktie 35066567 / CH0350665672
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07.05.2026 09:32:36
BCJ-Aktie: Führungsposition neu besetzt - Delphine Donzé wird Verwaltungsrätin
Die jurassische Regierung hat Delphine Donzé als neue Kantonsvertreterin für den Verwaltungsrat der Banque Cantonale du Jura (BCJ) ernannt.
Zudem sollen die Mandate von Christina Pamberg, Nicola Thibaudeau und Philippe Milliet bis 2031 verlängert und Christophe Mettler als neues Mitglied aufgenommen werden, wie die BCJ am Donnerstag mitteilte. Die Generalversammlung findet am 12. Mai statt.
awp-robot/ls/rw
Porrentruy (awp)
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