BCJ-Aktie: BC Jura kommt nicht an Rekordjahr heran

Die Aktionäre müssen sich nun auf eine Dividendenkürzung einstellen.

Der Geschäftserfolg, das operative Ergebnis der Bank, sank im Vergleich zum Vorjahr um 9,9 Prozent auf 28,6 Millionen Franken, wie die BCJ am Dienstag mitteilte. Unter dem Strich verblieb ein Reingewinn von 12,3 Millionen Franken, was einem Rückgang von 8,9 Prozent entspricht. Vor dem Hintergrund tiefer Zinsen hatte die Bank einen Rückgang des operativen Gewinns in Aussicht gestellt.

Damit sei aber immer noch das drittbeste Resultat der Geschichte erzielt worden, heisst es im Communiqué. Die Bank habe bewiesen, auch in einer schwierigen und unsicheren Wirtschaftslage positive Ergebnisse zu erzielen.

Die Aktionäre erhalten gleichwohl eine geringere Ausschüttung. Die Gesamtausschüttung an die Aktionäre soll um 8,9 Prozent auf 6,15 Millionen Franken sinken. Pro Papier macht das 2,05 Franken nach 2,25 Franken im Vorjahr.

Deutlich höhere Kosten

Im wichtigsten Ertragspfeiler, dem Zinsgeschäft, sank der Bruttoerfolg um 2,6 Prozent auf 52,8 Millionen. Das ungünstige Zinsumfeld sei ein Belastungsfaktor gewesen, bei den Hypothekarforderungen habe es aber ein Wachstum von 5,3 Prozent gegeben, hiess es dazu. Auch der Erfolg aus dem Handelsgeschäft war rückläufig, während jener aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft anzog.

Gleichzeitig stiegen die Kosten um 8,6 Prozent, vor allem wegen der Personalausgaben. Dies sei eine Folge der gewählten Strategie, schrieb die Bank dazu.

Die Bilanzsumme betrug per Ende 2025 4,52 Milliarden Franken, 3,1 Prozent mehr im Vergleich zu Ende 2024.

Im Geschäftsjahr 2026 dürften die niedrigen Zinsen die Margen weiter unter Druck setzen, heisst es im Ausblick. Daher sei erneut mit einem rückläufigen Ergebnis zu rechnen.

rw/to

Pruntrut (awp)