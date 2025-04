BCGE-Aktie stärker: Genfer Kantonalbank will Aktiensplit durchführen

Die Zahl der Aktien soll von aktuell 7,2 Millionen auf dann 72 Millionen verzehnfacht werden. Jede Aktionärin bzw. jeder Aktionäre soll dann 10 Namenaktien mit einem Nennwert von 5 Franken für jede Namenaktie mit einem Nennwert von 50 Franken erhalten, wie aus der Einladung zur Generalversammlung am Mittwoch hervorgeht. Die GV findet am 29. April statt.

Mit einem dann niedrigeren Stückpreis stehe die Aktie einem grösseren Anlegerkreis offen und die Zugänglichkeit der BCGE-Aktie soll erhöht werden. Die Bank erhofft sich damit auch eine steigende Nachfrage und eine höhere Liquidität der Aktie, was die Handelbarkeit verbessere.

Am Mittwoch notiert die BCGE-Aktie an der SIX zeitweise 1,17 Prozent höher bei 260,00 Franken.

dm/rw

Genf (awp)