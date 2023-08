BCGE-Aktie in Rot: Ex-Credit Suisse-Banker Nicolas Krügel wird neuer Chef der Genfer Kantonalbank

Er kommt von der CS zur Genfer Bank und löst auf seinem neuen Posten nächsten Frühling Langzeitchef Blaise Goetschin ab.

Krügel tritt sein Amt am 6. März 2024 mit der Publikation des Jahresergebnisses offiziell an. Davor wird er während zwei Monaten durch den bisherigen Chef Blaise Goetschin eingearbeitet, wie die Bank am Dienstag mitteilte.

Krügel war die letzten 27 Jahren bei der Credit Suisse Schweiz tätig, zuletzt bekleidete er das Amt als Chief Credit Officer. Zudem ist er auch als Verwaltungsrat und Verwaltungsratspräsident ad interim bei der CS-Tochter Bank-now tätig. Diese Mandate werde er jedoch im Herbst niederlegen, um sich ganz auf seine Tätigkeit bei der BCGE-Gruppe konzentrieren zu können, heisst es weiter. Aktuell wohnt Krügel noch im Kanton Neuenburg. Er werde seinen Wohnsitz aber in den Kanton Genf verlagern.

Sein Vorgänger Blaise Goetschin leitete die operativen Geschäfte der Bank seit Oktober 2000. In seiner Amtszeit ist die Bank laut der Mitteilung erheblich gewachsen: So habe er das Eigenkapital auf mehr als 2 Milliarden Franken steigern können und die Anzahl der Mitarbeitenden der Bank auf fast 900 ausgebaut. Über seine Pläne für die Zukunft machte die Bank keine Angaben, dankte ihm aber für seine Verdienste.

An der SIX verliert die BCGE-Aktie am Mittwoch stellenweise 2,27 Prozent auf 215 Franken.

