BCGE-Aktie: Genfer Kantonalbank stockt Anleihe auf

Der ursprüngliche Coupon von 0,625 Prozent sowie das Fälligkeitsdatum bleiben unverändert.

Mit der Aufstockung werde die langfristige Refinanzierung gestärkt und das Wachstum im Kreditgeschäft für Unternehmen und Privatkunden unterstützt, schreibt die BCGE am Mittwoch. Zudem verbessere die Bank ihre Liquiditätskennzahlen im Hinblick auf die Basel-III-Anforderungen.

Die schnelle und erfolgreiche Platzierung der neuen Tranche unterstreiche das Vertrauen des Marktes in die Bonität der BCGE. Die Bank wird aktuell von Standard & Poor's mit AA-/A-1+/stabil bewertet.

an/ls

Genf (awp)