BCE annonce son cadre de financement durable

Ce cadre reflète notre objectif de respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées.

MONTRÉAL, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - Fidèle à son engagement d'être un chef de file en matière d'initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), BCE Inc. (TSX: BCE) (NYSE: BCE) a annoncé aujourd'hui son nouveau cadre de financement durable qui guidera les émissions futures d'obligations vertes, sociales et durables et les autres financements durables qui fourniront des capitaux pour des investissements ayant des retombées environnementales et sociales positives.

« Notre engagement envers la durabilité environnementale et nos investissements dans nos clients, dans notre équipe et dans les collectivités que nous desservons sont essentiels à l'objectif de Bell de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde, a déclaré Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE Inc. et de Bell Canada. Notre cadre de financement durable est une mesure concrète pour s'assurer que notre objectif d'atteindre les normes les plus élevées en matière d'ESG sera reflété dans toutes nos initiatives de financement durable dans le cadre de l'approche globale que nous adoptons à l'égard de l'ensemble de nos activités. »

Aux termes du cadre, BCE fournira régulièrement de l'information transparente aux investisseurs et aux autres parties prenantes, y compris des mises à jour annuelles sur l'utilisation des fonds et l'impact jusqu'à ce que le produit net d'un financement durable soit entièrement alloué à des projets écologiques et/ou sociaux.

Le cadre de financement durable de BCE a été examiné par Sustainalytics, chef de file mondial en matière de recherche et d'analyse ESG. Sustainalytics a formulé un avis indépendant qui confirme que le cadre de financement durable de BCE est conforme aux principes applicables aux obligations vertes et sociales et aux lignes directrices sur les obligations durables de l'International Capital Markets Association, ainsi qu'aux principes applicables aux prêts verts de la Loan Market Association et de la Loan Syndications and Trading Association.

Le cadre de financement durable intègre plusieurs objectifs de développement durable des Nations Unies, ce qui a des répercussions favorables sur le plan environnemental et social dans nos collectivités et dans tout le pays. BMO Marchés des capitaux et Bank of America ont agi à titre d'agents de structuration aux fins du cadre de financement durable.

Un exemplaire du cadre de financement durable de BCE et de l'avis indépendant de Sustainalytics, ainsi que de plus amples renseignements sur notre stratégie en matière de durabilité peuvent être consultés à l'adresse BCE.ca.

À propos de BCE

Plus grande entreprise de communications du Canada, BCE offre des services large bande évolués sans fil, de télévision, Internet et de communications d'affaires et exploite Bell Média, première entreprise de création de contenu et d'actifs média au pays. Pour en savoir plus, visitez les sites Bell.ca ou BCE.ca.

Bell soutien la prospérité sociale et économique de nos collectivités en s'engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus strictes. Nous mesurons notre progrès par notre capacité à favoriser le développement durable, à créer un lieu de travail diversifié et inclusif, à rester à l'avant-garde en matière de gouvernance et de protection des données et à bâtir des communautés plus fortes et en santé. Cela inclut de relever le défi que représente la maladie mentale avec l'initiative Bell Cause pour la cause, qui favorise la sensibilisation et l'action en matière de santé mentale à l'aide de programmes comme la Journée Bell Cause pour la cause annuelle et de dons pour les soins communautaires, la recherche et les programmes en milieu de travail tout au long de l'année.

