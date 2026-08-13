BCC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BCC hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 11.73 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -7.110 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 464.3 Millionen JPY – ein Plus von 30.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BCC 355.9 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch