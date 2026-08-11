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11.08.2026 06:37:00
BCC Fuba India veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
BCC Fuba India äusserte sich am 08.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.99 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.750 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat BCC Fuba India im vergangenen Quartal 252.7 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 63.04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BCC Fuba India 155.0 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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