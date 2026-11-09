BCC Fuba India legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BCC Fuba India äusserte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.95 INR, nach 0.830 INR im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat BCC Fuba India 295.8 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 73.86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 170.1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch