BC Jura wächst im Hypothekargeschäft und steigert im Halbjahr den Gewinn leicht

Pruntrut (awp) - Die Banque Cantonale du Jura (BCJ) hat die Ergebnisse im ersten Halbjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr leicht verbessert. Dabei profitierte die Bank von dem anhaltenden Wachstum im Hypothekargeschäft.

Der operative Gewinn zog in der ersten Jahreshälfte leicht um 1,1 Prozent auf 9,8 Millionen Franken an, wie die Bank am Montagabend mitteilte. Der Reingewinn betrug 8,1 Millionen Franken, was gegenüber der Vorjahresperiode einem Anstieg von 2,9 Prozent entspricht.

Im wichtigsten Ertragspfeiler, dem Zinsengeschäft, erhöhte sich der Erfolg um 1,0 Prozent auf 18,8 Millionen Franken. Der Erfolg des Handels- und Kommissionsgeschäfts nahm derweil um 0,3 Prozent auf 6,6 Millionen Franken zu.

Wachstum mit Hypotheken

Der BCJ konnte in der ersten Jahreshälfte das Geschäft weiter ausbauen und so legte die Bilanzsumme um 4,5 Prozent auf 4,33 Milliarden Franken zu. Dabei rückten auf der Aktivseite die Hypothekarforderungen um 3,5 Prozent auf 2,82 Milliarden und auf der Passivseite die Kundeneinlagen um 4,6 Prozent auf 2,50 Milliarden Franken vor.

Fürs Gesamtjahr 2022 rechnet die BCJ trotz Unsicherheitsfaktoren - wie etwa Inflation, Zinsumfeld oder Ukraine-Krieg - mit einer weiterhin guten Geschäftsentwicklung. Vor diesem Hintergrund dürften die Ergebnisse im laufenden Jahr das Niveau des Jahres 2021 erreichen, heisst es.

