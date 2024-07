BC Jura steigert Gewinn im ersten Halbjahr deutlich

Pruntrut (awp) - Die Banque Cantonale du Jura (BCJ) hat im ersten Halbjahr 2024 deutlich mehr als vor Jahresfrist verdient. Für das Gesamtjahr zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres erzielte die BCJ einen Reingewinn in Höhe von 10,3 Millionen Franken, was gegenüber der Vorjahresperiode einem Anstieg um 8,5 Prozent entspricht. Der operative Gewinn stieg gar um über 21 Prozent auf 19,9 Millionen, wie die Bank am Donnerstag mitteilte.

Im wichtigsten Ertragspfeiler, dem Zinsengeschäft, erhöhte sich der Erfolg um rund 14 Prozent auf 28,7 Millionen Franken. Der Erfolg des Handels- und Kommissionsgeschäfts nahm um knapp 20 Prozent auf 9,7 Millionen Franken zu.

Die Geschäfte hat die BCJ in der ersten Jahreshälfte weiter ausbauen können, wie sowohl die gestiegenen Kundenausleihungen als auch der ausgebaute Hypothekenbestand signalisieren. Auf der Passivseite nahmen die Kundeneinlagen hingegen minim ab.

Für das Gesamtjahr 2024 zeigt sich die Bank zuversichtlich. Die Zahlen zum ersten Semester reflektierten ein gutes Marktumfeld und liessen auf ein sehr gutes Ergebnis im Gesamtjahr schliessen, so die Bank.

cf/pre