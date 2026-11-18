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18.11.2026 06:37:00
BBX Capital B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
BBX Capital B stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BBX Capital B -1.010 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 27.60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 54.9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 75.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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