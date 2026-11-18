BBX Capital A hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0.40 USD. Ein Jahr zuvor waren -1.010 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 27.60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 54.9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 75.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch