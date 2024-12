BBVA darf Geschäft von Sabadell übernehmen

Damit kommt die BBVA der über 12 Milliarden US-Dollar schweren feindlichen Übernahme ihres kleineren Konkurrenten näher.

Wie die BBVA am Montag mitteilte, hat die als Cofece bekannte Aufsichtsbehörde grünes Licht für den indirekten Erwerb von Sabadell-Anteilen an mehreren Tochtergesellschaften in Mexiko gegeben. In Mexiko tätigt die BBVA mehr als die Hälfte ihrer Geschäfte. "Die angemeldete Transaktion würde mit geringer Wahrscheinlichkeit den Wettbewerbsprozess und die freie Wirtschaftstätigkeit beeinträchtigen", teilte Cofece laut BBVA mit.

Die BBVA hatte im Mai eine feindliche Übernahme von Sabadell eingeleitet, nachdem das Management des kleineren Rivalen dem Vorhaben nicht zustimmen wollte. Das Geschäft muss noch von den spanischen Aufsichtsbehörden und den Sabadell-Aktionären genehmigt werden. Die spanische Regierung hat bereits Bedenken gegen das Vorhaben geäussert, während die EU-Wettbewerbskommission keine Einwände gegen die Übernahme hat.

DOW JONES