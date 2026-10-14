BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
14.10.2026 08:55:11
BBVA bündelt Wealth Management unter neuer Dachmarke
Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Die spanische Grossbank BBVA fasst ihr Geschäft mit vermögenden Kunden weltweit unter einer gemeinsamen Marke zusammen. Die Zürcher Einheit ist, neben Madrid und Miami, eine von drei internationalen Plattformen des Konzerns.
In eigener Sache
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!