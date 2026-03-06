|
06.03.2026 06:37:00
BBVA Banco Frances präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
BBVA Banco Frances hat am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 88.00 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 135.23 ARS erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23.94 Prozent auf 1’769.66 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1’427.79 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 408.01 ARS gegenüber 576.52 ARS im Vorjahr.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 6’737.56 Milliarden ARS gegenüber 5’521.47 Milliarden ARS im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric
inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: SMI und DAX schlussendllich deutlich schwächer -- Wall Street letztlich klar im Minus -- Asiens Börsen schliessen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag mit klar negativen Vorzeichen. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost gingen am Donnerstag mit kräftigen Zuschlägen in den Feierabend.