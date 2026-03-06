BBVA Banco Frances präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BBVA Banco Frances hat am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 88.00 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 135.23 ARS erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23.94 Prozent auf 1’769.66 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1’427.79 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 408.01 ARS gegenüber 576.52 ARS im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 6’737.56 Milliarden ARS gegenüber 5’521.47 Milliarden ARS im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch