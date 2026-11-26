BBVA Banco Frances hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 89.00 ARS. Im Vorjahresviertel waren 57.26 ARS je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1’698.77 Milliarden ARS gegenüber 1’544.79 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch