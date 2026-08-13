bBreak Systems Company,Limited Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

bBreak Systems Company,Limited Registered hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 5.91 JPY gegenüber 4.28 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat bBreak Systems Company,Limited Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 359.1 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 325.6 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 22.40 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 20.12 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0.67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1.39 Milliarden JPY, während im Vorjahr 1.38 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch