BBMG stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BBMG lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

BBMG hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.05 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.030 HKD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BBMG in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 23.43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 23.71 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren 30.97 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch