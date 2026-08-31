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31.08.2026 06:37:00
BBMG: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
BBMG stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.14 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 3.03 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 23.73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BBMG 3.97 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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