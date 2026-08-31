BBMG: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

BBMG stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.14 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 3.03 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 23.73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BBMG 3.97 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch