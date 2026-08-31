BBMG A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BBMG A veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.05 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.020 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat BBMG A im vergangenen Quartal 20.60 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 28.22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BBMG A 28.70 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch