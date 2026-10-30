BBK BSC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BBK BSC hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde mit 0.01 BHD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.010 BHD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 39.32 Prozent auf 44.6 Millionen BHD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 73.5 Millionen BHD gelegen.

Redaktion finanzen.ch